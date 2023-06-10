Gediz'de aşırı yağış tavuk çiftliğini vurdu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı yağışlar ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Gediz'de aşırı yağış sonrası Üzümlü köyünde bulunan tavuk çiftliğinde 8 bin civciv telef oldu. Zarar gören tarım arazilerinde ve tavuk kümesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Üzümlü Köyünde selin vurduğu tavuk çiftliğinde 8 ila 9 bin arasında civcivin telef olduğu bildirilirken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez Köy Muhtarı Hasan Coşkun ile kümes sahibine ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üzümlü Köyünde selin vurduğu tavuk çiftliğinde 8 ila 9 bin arasında civcivin telef olduğu öğrenilirken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez Köy Muhtarı Hasan Coşkun ile kümes sahibine ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.