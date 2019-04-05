Gediz'de belde belediye başkanları mazbatalarını aldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisinden Belde Belediye Başkanı seçilen Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan, Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Melih Kılınç'tan aldılar.

Gediz Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatalarını alan üç belde belediye başkanı görevlerine başladılar.

Mazbatasını almasının ardından açıklama yapan Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık Gökler Beldesini daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Beldemizde bir seçimi daha geride bıraktık. Hizmet için çıktığımız bu yolda sizlerin takdiri ile 2014 yılında devraldığımız bu kutlu görevi yine sizlerin takdiri ile devam ettireceğiz. Bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu güveninize layık olup daha çok çalışarak beldemizi daha iyi yerlere getireceğiz diyor tüm halkımı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum' dedi.