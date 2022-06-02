Gediz'de bilim fuarı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bilim fuarı gerçekleştirildi.

Gediz Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel projeleri yakından inceleyen Başkan Akçadurak, ilçe genelindeki okullarda, böyle yetenekli ve bilime önem veren öğrenciler olduğu için gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Gediz Belediyesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde şehir içerisinde, yaşam alanları ve parklarda kullanılacak bankların incelemesi yapılarak bilgi verildi.