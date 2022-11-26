Gediz'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir ev çıkan yangında alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Kurtçam köyünde oturan Bahattin Baştuğ'a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibinin ilçe pazarında olduğu sırada elektrik kontağının neden olduğu düşünülen yangın çıktı. Köylülerin duman ve alevleri fark etmesiyle itfaiye ve jandarma ekiplerine haberi verildi. Yenikent ve Gediz Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için köylüler de büyük çaba gösterdi. 2 saatlik yoğun çalışma sonrası söndürülen yangında ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.