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Gediz'de bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.


Bir ihbarı değerlendiren Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eskigediz Beldesi Camikebir Mahallesinde S. K isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.K, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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