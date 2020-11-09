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Gediz'de bir işyerinde kaçak tütün ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz beldesinde bir işyerinde gümrük kaçağı 1 kilo açık tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz beldesinde bir işyerinde gümrük kaçağı 1 kilo açık tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eskigediz Beldesinde H.A. isimli şahsın işletmekte olduğu işyerinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş olan makoron satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Şahsın Eskigediz Beldesinde işletmekte olduğu işyerinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde, 1 kilo açık tütün 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.


Şüpheli H.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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