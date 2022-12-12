Gediz'de bir kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İzmir'den uyuşturucu getirdiği öğrenilen bir şahıs gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde İzmir'den uyuşturucu alarak Gediz'e getirileceği öğrenilen S.K. (19) isimli şahıs Gediz Polisi tarafından gözaltına alındı. Şahıs üzerinde yapılan adli aramada 2 adet Galara isimli sentetik ecza ve 15 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.