Gediz'de çıkan yangında 8 dekar buğday tarlası zarar gördü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan tarla yangını Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangında yaklaşık 8 dekar buğday tarlasının zarar gördüğü bildirildi.

Gediz Sülüklü mevkiinde elektrik hattından çıktığı düşünülen tarla yangınına Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Akdağ Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından 11 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. 3 arazöz ekibinin bölgeye sevk edildiği yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda büyümeden yarım saat içinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Gediz İşletme Müdür Yardımcısı Başak Öğütgen ve Gediz Akdağ Orman İşletme Şefi Hüseyin Çölgeçen'in de iştirak ettiği yangın söndürme ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 8 dekar buğday tarlası zarar gördü.

Gediz Orman İşletme Müdür Yardımcısı Başak Öğütgen, vatandaşları uyararak ormanda ateş ve yoğun duman görüldüğünde Alo 177 ya da Alo 112'yi aramalarını, erken müdahalenin ormanları kurtaracağını belirtti ve herkesin dikkat ederek kendilerine yardımcı olmalarını istedi.