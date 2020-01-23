Gediz'de 'Çocuk sanat atölyesi' etkinlikleri

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Sanat Atölyesi' etkinliği Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi'nde başladı.

5 gün boyunca devam edecek 'Sanat Atölyesi' etkinliği 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz olarak 14-16 saatleri arasında Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı AREGEM'in katkılarıyla 'Gönüllü Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı Sanatçıları'nın katılımı ile yarıyıl tatili “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinliği kapsamında 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz Ebru Sanatı, Taş Baskı, Mandala Boyama, Seramik Boyama, Kukla Yapımı çalışmaları ile her gün bir etkinlik düzenleniyor. Usta eğitmenler düzenlenen etkinlikte Geleneksel Türk El Sanatlarını öğrencilere aktarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı AREGEM'in ve Gediz Belediyesi'nin katkılarıyla Sanat Atölyesinde çocuklara eğitim verdiklerini belirten Eğitmen Ahunur Yukarıdere, “Çocuklarımızın burada en iyi şekilde eğitim almasını sağlamaktayız. Etkinliğe katılan öğrenci ve velilerimizle birlikte Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Sömestr tatilinde çocuklarımıza Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz etkinlikte Ebru Sanatı, Taş Baskı, Mandala Boyama, Seramik Boyama, Kukla Yapımı gibi çocukların öğrenerek iyi vakit geçirmeleri için program hazırladık. İnşallah çocuklarımız burada hem öğrenir hem de el becerileini geliştirir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımızı gençlik merkezimize bekliyoruz. Hepsine iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sanat atölyesinden duydukları memnuniyetlerini belirten öğrenci velileri, “Böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Muharrem Akçadurak'a teşekkür ederim. 3 gündür buraya geliyoruz, gerçekten mükemmel etkinlikler var. Böyle devam etmesini umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

Sanat atölyesi etkinlikleri yarın sona erecek