Gediz'de çocuklar, gezen sinema ile tanıştılar

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesindeki “Gezen Sinema Tırı”, Gediz'de çocuklarla buluştu.

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklar için geliştirilen mobil tırda kurulan sinema salonunda Rafadan Tayfa'yı izleyen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocukların sinema ile tanışmasının genel kültürlerini artıracağı gibi hayal dünyalarını da geliştireceğini belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gezen Sinema Tırı Gedizli çocukları ağırladı. İlçemiz sınırları içerisinde belki de ilk defa sinemayla tanışan çocuklarımız gönüllerince vakit geçirdiler. Çocuklarımızın okullarında aldıkları eğitimleri bu tür etkinliklerle desteklemek çok önemli. Gediz Belediyesi olarak ilçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür ve sanatla iç içe olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Onların, kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu projenin de paydaşı olmaktan memnuniyet duyduk” şeklinde konuştu.