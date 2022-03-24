Gediz'de çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Kütahya'nın Gediz İlçesi Mehmetçik Ortaokulunda Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Sincap Çocuk A4 Sanat Topluluğu tarafından tiyatro gösterisi sergilendi.

Sincap Çocuk A4 Sanat Topluluğu tarafından sergilenen “Ormanın Güzellikleri” isimli tiyatro oyunu ilçede öğrenim gören 985 ilkokul öğrencisi tarafından ilgi ile izlendi.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen oyunda, ormanların önemi, çevre temizliği, fidan dikimi ve ormanların faydaları konuları eğlenceli şekilde işlendi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü personeli çocuklarla böyle organizasyonlar ile bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, “ Yarınlar onlara emanet, doğayı seven, ormanı koruyan ve kollayan nesiller yetişsin istiyoruz” dediler.