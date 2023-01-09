Gediz'de çocuklara kukla gösterisi

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik kukla gösterisi düzenlendi.

Gedizli minikler TRT1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Yaşar'ı, Faruk Karagül ile profesyonel varyete (kukla) gösterisini çok beğendi.

Gediz Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen kukla gösterisi Gönül Dağı dizisinin Yaşar'ı Faruk Karagül tarafından iki seans halinde sahnelendi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın çocuklara hediyesi olarak düzenlenen kukla gösterisi Gedizli miniklerden büyük ilgi gördü.

Düzenlenen gösteriye Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan katılarak miniklere iyi eğlenceler diledi.

Gediz'li minikler kukla gösterisi ile doyasıya eğlendiler. Gösteri sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçemize gelerek varyete gösterisi sunan Gönül Dağı dizisinin Yaşar'ı, Faruk Karagül'e ve ekibine teşekkür ederek, ilçeye özgü hediye takdim etti.

Gedizli minikler ve aileleri Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.