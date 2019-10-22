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Gediz'de çocuklara sirk gösterisi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sahne alan Troya Sirki, çocuklara heyecanlı anlar yaşattı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sahne alan Troya Sirki, çocuklara heyecanlı anlar yaşattı.


Gediz Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen gösteride, akrobatlar, conklörler, illüzyonistler, hayvanlı gösteriler ve ışıklı gösteriler ile çocuklar doyasıya eğlendi.


Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizde çocuklarımıza yönelik kültür etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi ile bir etkinlik düzenledik. Ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri eğlenceli bir gösteri. İnsanların ilgi göstereceği kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekliyoruz. Troya Sirki'nde görev alan tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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