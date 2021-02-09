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Gediz'de çocuklara ve gençlere özel macera parkı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından iki mahallenin ortak alanına hem çocuklar için hem de gençlere hitap edecek macera parkı yapım çalışmalarına başlandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından iki mahallenin ortak alanına hem çocuklar için hem de gençlere hitap edecek macera parkı yapım çalışmalarına başlandı.


Fiziki, sosyal ve kültürel alanda birçok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemiz Özyurt ve Dayınlar Mahallelerini kapsayan alana hem çocuklar için hem de gençlere hitap edecek “Macera Parkı” yapım çalışmalarımız başladı. Tamamen Belediyemiz imkânlarıyla Park Bahçeler Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipmanlarla ada içerisinde yarış parkurları, çevre düzenleme çalışmaları, kamelya ve oturma gurupları ile vatandaşlarımızın aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Mahalle sakinlerimiz burada dinlenecekler, aynı zamanda çocuklarımız ve gençlerimiz de burada keyifli zaman geçirecekler” açıklamasında bulundu.

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