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Gediz'de Cumhuriyet kupası coşkusu

Gediz’de Cumhuriyet Kupası futbol şenliği yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleşti.

Gediz'de Cumhuriyet Kupası futbol şenliği yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleşti.


Gediz Belediye Spor Kulübü, Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Dayınlar Spor Kulübü, Yenikent Spor Kulübünün katılımıyla gerçekleşen etkinliklere Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.


Etkinliğe katılan tüm takımlara Cumhuriyet Kupası hediye edildi.


Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlce Müdürlüğü, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ortaklaşa düzenlenen futbol müsabakaları Cumhuriyet ve Spor teması ile sona erdi.

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