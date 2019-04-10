Gediz'de dostluk maçı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle halı saha dostluk maçı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen dostluk maçı Emniyet Mensupları ve Kaymakamlık çalışanlarının katılımıyla oynandı. Sahada keyifli ve heyecanlı bir mücadele ile tamamlanan karşılaşma sonrasında dostluğun galip geldiğini belirten Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, “Ülkemizin her köşesinde toplumun huzuru için 24 saat görev başında olan emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Türk polis teşkilatının 174. yılını bizlerde sahada dostluk maçı ile kutladık” dedi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun ise kendilerini yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız Muhammet Önder ve Gediz Kaymakamlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Maç sonrası her iki takım karşılıklı birbirlerine çiçek takdim ettiler.