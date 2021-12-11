Gediz'de E-Twinning projesi

Kütahya'nın Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni bir eTwinning projesine başlıyor.

Gediz'de geçen yıl uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları ve başarılı oldukları “Kodlama Öğrenmenin Yaşı Yok” adlı proje ile eTwinning ulusal kalite etiketi ödülü alan Gediz'in gözde meslek liselerinden Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında da yeni eTwinning projesine başlıyor.

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Serdal Özçelik, Laboratuvar Şefi Aslı Özçelik ve Bilişim Teknolojileri alanı öğrencilerinden oluşan ekiplerin katıldığı projede öğrencilerin matematik derslerinde karşılaştıkları zorlukları aşmayı ve bu dersi daha eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen “Oynaya Oynaya Matematik Öğreniyorum” isimli eTwinning projesi öğrencilerin hem oyun oynamaları hem de matematik öğrenmeleri esasına dayanıyor.

Ayrıca proje ile öğrencilerin matematik öğrenirken oynadıkları bu oyunları arkadaşları ile de paylaşmaları ve daha çok kişiye matematiği sevdirmeleri amaçlandığı öğrenild.

Proje çalışmaları sırasında öğrenciler iş birliği, takım ruhu, sorumluluk alma, yardımlaşma gibi becerileri geliştirerek, matematiğe karşı olan ön yargıları aşarak, çevrelerine örnek olacak çalışmalar gerçekleştirmeyi ve sosyal yönden gelişim sağlamayı hedefliyorlar.

Projede Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 1, Polonya'dan 1 ve Romanya'dan 1 ortak okul bulunuyor.

Proje tanıtım çalışması yaparak başlayacak olan faaliyetler, logo ve afiş tasarım yarışması ile devam edeceğini söyleyen Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Serdal Özçelik, “Bu ön çalışmaların ardından her ay matematik ile ilgili oyunlar ve öğretim araçları geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca proje üyelerimiz web 2.0 araçlarını da kullanarak faaliyetlerini zenginleştirecekler. Proje sonunda ortaya çıkacak olan ortak ürünler ve final ürünü ile projenin tamamlanması bekleniyor.