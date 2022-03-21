Gediz'de eğitimde işbirliği protokolü

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Selçuklu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gediz Meslek Yüksekokulu arasında eğitimde işbirliği uygulama protokolü imzalandı.

Anlaşmanın, eğitimin niteliğini arttırmak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için, çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Gediz Meslek Yüksekokulu'nda düzenlen programa; Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Coşkun, Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zülfikar Sıtacı katıldı.