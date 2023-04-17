İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de elektrik hattı yatırımları devam ediyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren elektrik firması ile Gediz Belediyesi işbirliğinde elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren elektrik firması ile Gediz Belediyesi işbirliğinde elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları devam ediyor.


Yapılan çalışmalar neticesinde Umurbey Mahallesinde elektrik hatlarının yeraltına alınmasının ardından Uluoymak Mahallesinde de elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası yapım çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.


Konuyla ilgili olarak Umurbey Mahallesinde çalışmaların tamamlandığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Uluoymak Mahallemizde de çalışmalar başladı. Mahallemizin bir bölümünde elektrik hatları yer altına alındı. Vatandaşlarımızın gösterdikleri hassasiyet ve anlayış için teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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