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Gediz'de elektrikli ısıtıcı daireyi kül etti

Kütahya’nın Gediz ilçesi elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kütahya'nın Gediz ilçesi elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında yangın çıktı.


Isınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.


Karasu ailesi ve diğer katlarda oturan komşuları binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.


Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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