Gediz'de en çok okuyan öğrencilere Ankara gezisi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde en çok kitap okuyan öğrenciler Ankara gezisi ile ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kültür ve Medeniyet kulübüne kayıtlı ortaokul ve liselerde “OkuYorum GeziYorum” projesi çerçevesinde en çok kitap okuyan öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi.

Düzenlenen Ankara gezisinde Kültür ve Medeniyet Kulübü öğrencileri Hacı Bayram Veli Camii, Ankara Kalesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

OkuYorum GeziYorum projesinin ilçedeki tüm ortaokul ve liselerde uygulanmasının ardından okullarında en çok kitap okuyan okul birincisi öğrencilerin proje ile ücretsiz Ankara Gezisi ödülü elde ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, gezide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Müdür Bahadur, “Bu geziyle okumanın teşvik edilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması, okuduğunu ve gezdiğini idrak edebilme becerilerinin öğrencilerimiz tarafından geliştirilmesini hedefledik” şeklinde konuştu.

Geziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Kulüp koordinatörü Yaşar Kandemir, kulüp danışman öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.