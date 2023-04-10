Gediz'de enerji nakil hatları yer altına alınıyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla elektrik hatlarının yeraltına alınma çalışmaları devam ediyor.

Gediz Belediyesi ve Elektrik firması iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda Gediz'de görüntü kirliliğine neden olan ve daha kaliteli, devamlı bir hizmet sunulması amacıyla şehir içindeki elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçenin estetik yapısının değişmesi ve görüntü kirliliğinin önlenmesi adına önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Başkan Akçadurak, “Umurbey Mahallesi'nin tamamında enerji nakil hatlarının yer altına alma çalışmaları ile elektrik kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, elektrik telleri nedeniyle ağaç kesimleri sona erecek. Çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızın gösterdikleri hassasiyet ve anlayış için teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.