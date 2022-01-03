Gediz'de Erasmus ve e-twinning proje yazma ve başvuru atölye çalışması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde okullara yönelik Erasmus ve e twinning projeleri konusunda, farkındalığın ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği, Okul İdarecileri ile öğretmenlerin katıldığı, üç hafta boyunca sürmesi beklenen program kapsamında Proje Yazma ve Başvuru sürecinde yapılacaklar istişare edildi.

Üç hafta süreyle planlanan bu çalışma sonucunda çok sayıda okulun, personelin öğrencilerin proje başvurusunda bulunması ve istifade etmelerine imkan oluşturmasını hedeflediklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, eğitimler neticesinde çok sayıda okulumuzdan bu projelere katılımın sağlanması amacıyla bu eğitimlerin iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Müdür Bahadur; “Bu sayede öğretmen ve öğrencilerimiz AB ülkelerindeki okullarla bilgi ve tecrübe paylaşımı ve işbirliğinde bulunma imkanı elde edecekler. Personelimiz ve öğrencilerimiz yurtdışına çalışma ziyaretlerine katılacaklar. Eğitimleri verecek olan İdareci ve öğretmenlerimizden Okan Karaca, Akif Dündar, Yaşar Kandemir, Ebru Yıkılmaz Apaydın ve Elif Ertaş'a, ayrıca eğitimin koordinasyonundan sorumlu Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu, Öze Büro ekibi Mehmet Kartal ve Mustafa Demircan'a teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Bize ev sahipliği yapan Öğretmenevi Müdürü Mehmet Akif Saygı'ya da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.