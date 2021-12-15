Gediz'de fidan dikimi gerçekleştirildi

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ve Çevre Koruma Derneği (ÇEVKOR) işbirliği ile Gediz'de "Temiz Çevre Engelsiz Hayat" sloganıyla 750 adet zeytin fidanı toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliğine; Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Çevre Koruma Derneği (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ve sponsor firma temsilcileri katıldı.

Daha yeşil bir Gediz için ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, "İlçe genelinde sürdürdüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Çevre Koruma Derneği (ÇEVKOR) ile birlikte İlçemiz Kumtaş Mahallesi'nde bulunan Anneler Ormanı alanına 750 adet zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. Burada yapılan ağaçlandırma çalışması hem Gediz'in yeşil dokusuna katkı sağlayacak hem de gelecek nesillere miras olacak" dedi.

Fidan dikiminin ardından Çevre Koruma Derneği (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, yeşile ve çevreye duyarlılıklarından dolayı katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.