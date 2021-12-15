Gediz'de geleceğin okçuları yetişiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Spor Kulübü bünyesinde Gediz Belediyesi, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen okçuluk kulübünde geleceğin okçuları yetişiyor.

Ata sporu okçuluğu gençlere sevdirmek ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla Gediz Belediyesi öncülüğünde hizmet veren okçuluk kulübünde gençler ata sporuna yoğun ilgi gösteriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak;” İlçemizdeki gençlere ata sporu okçuluğu tanıtarak gençlerin milli ve manevi değerlerini yükseltmek ve bireysel anlamda başarı elde etmelerini sağlamak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Geleneksel Türk Okçuluk Antrenörü Süleyman Akif Ünlü ile sözleşme imzalanarak, sporcularımızın gelişiminde önemli bir noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.