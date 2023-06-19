Gediz'de geleneksel tarhana pişirme yarışması için kayıtlar başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 19.Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan “Tarhana Pişirme Yarışması” için kayıtlar alınmaya başlandığı bildirildi.

23-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı festivalde Gediz Belediyesi ile Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde tarhana pişirme yarışması düzenlenecek.

Yarışma çerçevesinde birinciye 2 bin 500 Lira ve Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 3 gün tatil, ikinciye bin 500 Lira ve Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 2 gün tatil, üçüncüye ise bin lira ve Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 1 gün tatil ödülü verilecek.

Tarhana pişirme yarışmasına katılacak vatandaşlar 14 Temmuz tarihine Gediz Belediyesine başvuru yapabilecekler.