Gediz'de "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"

Kütahya'nın Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali Gediz'de gerçekleştirildi.

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma yarışması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmaları ile başladı. Programda genç hatiplerin hutbelerini okumalarının ardından jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma yarışmasına Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2 öğrenci, Gediz, Emet, Tavşanlı, Simav ve Altıntaş ilçelerinden birer öğrencinin katıldığı hutbe okuma yarışmasında Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Uyar birinci olurken, Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Can ikinci, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Çağırkan üçüncü oldu.

Birinci olan yarışmacı Mustafa Uyar Kütahya'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı elde etti.

Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Yarışma sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ilçe müftülüğünce belirlenen merkezi camilerde cuma namazında hutbe irad edip Cuma namazı kıldırdılar.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Camiinde düzenlenen final yarışmasına Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.