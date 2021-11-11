Gediz'de “Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” düzenlenecek

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Gediz Belediyesi Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” düzenlenecek.

Gediz Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenecek olan turnuvaya 8 takım katılacak.

Gediz'de genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla “Gediz Belediyesi Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” adı altında Gediz Spor Kompleksinde futbol turnuvası düzenlenecek.

“Sporcu Dostu Şehir” mottosundan hareketle çalışmalarını sürdüren Gediz Belediyesi, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak adına 9-12 yaş arası gençler için “Gediz Belediyesi Genç Yetenekler Futbol Turnuvası” organize edecek. Futbol Turnuvasında 8 takım mücadele edecek .

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde 13 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak olan turnuvaya Altay Simav Futbol Okulu, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Bucaspor Simav Futbol Okulu, Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor kulübü, Dayınlar Spor, Kütahya Çamlıca Futbol Okulu, Emet Spor, Turan İdman Yurdu Spor Kulübü takımları katılacak.