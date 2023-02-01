Gediz'de gençlere değer kamp programı sona erdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, müftülük tarafından 29-31 Ocak tarihleri arasında 15 Temmuz Kur'an kursunda Gençlik Koordinatörleri Yasin Kartal ve Manevi Danışman Abdullah Bilgin rehberliğinde erkek öğrencilere yönelik Gençliğe Değer kampı gerçekleştirildi.

Toplamda 11 öğrencinin katıldığı kamp programı çerçevesinde cemaatle namaz kılınması, ilmihal dersleri, yarışmalar, film saati gibi etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen bu etkinlikler sonucunda öğrencilere ibadet alışkanlığı, ortak yaşama bilinci, milli ve manevi duygular aşılanmaya çalışıldı.

Etkinliğe katılan gençler kamp programından memnun olduklarını dile getirerek bu tür etkinliklerin devamını dilediler.

3 gün süren kamp programı katılımcıların görev aldığı veda programı ile sona erdi. Veda programında öğrenciler Kur'an'ı Kerim tilaveti, Hadis-i Şerifler, şiir ve ilahiler okuyup dua ettiler.

Veda programında öğrencileri tebrik eden Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı; “Kamp programına katılan gençler ile ailelerine ve gençlerle zaman geçiren hocalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.