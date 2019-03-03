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Gediz'de Gençlik Günü Buluşması

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın organize ettiği Gençlik Günü Buluşması’nda gençler, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği Gençlik Günü Buluşması'nda gençler, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltıya Ak parti Kütahya Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkan Adayı Muharrem Akçadurak, İl Genel Meclisi Adayları, Ak parti Gediz İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve gençler katıldı.


Kahvaltı programında konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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