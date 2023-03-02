Gediz'de gençlik merkezi ve tenis kortu inşaatları başladı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu inşaatları başladı.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkında inşaatına başlanan proje alanını ziyaret eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yapımına başlanan Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Akçadurak'a, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Gediz'i her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Altyapıdan üstyapıya, turizmden spora kadar her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm derdimiz ve gayemiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak. Bu çerçevede ilçemizde yaşayan gençlerimiz için serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu projemizi hayata geçiriyoruz. Gece gündüz demeden halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz var, oda vatandaşımıza en iyi hizmeti vermektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akçadurak; “Gençlik Merkezi ve Tenis Kortunun ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.