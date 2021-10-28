Gediz'de gıda tesisleri denetlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince gıda üretim tesisi, perakende satış yerleri ve toplu tüketim işletmeleri denetlendi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince, Gediz'de bulunan gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, çalışanların belgeleri ve korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kuralları incelendi.

Denetimlerin devam ettiğini dile getiren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kaan Dönmez, “Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından ilçemizde faaliyet gösteren kasap, kahvehane ve fırınlarda denetim yapıldı. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam ediyor” dedi.