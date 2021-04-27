Gediz'de “Gönülden Gönüle Giyim Mağazası” hizmete başladı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek için “Gönülden Gönül'e” Giyim Mağazası hizmete başladı. Hayırseverlerin bağışladığı çok sayıda kullanılmamış giysi ve eşyalar “Gönülden Gönül'e” Giyim Mağazası'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gediz Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Gediz Şubesi işbirliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Özyurt Mahallesi Kızılay Binası altında hizmete başlayan “Gönülden Gönül'e” giyim mağazasında ihtiyaç sahipleri ücretsiz kıyafet alabilecekler.

Gönülden Gönül'e Giyim Mağazası'nın hayırsever vatandaşların destekleriyle günden güne daha da büyüyeceğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabildiği Giyim Mağazamız yüzlerce aileye giysi ve eşya yardımında bulunacak. Gelen talepleri karşılamak için duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Giyim Mağazamızın desteklerimiz ile güçleneceğini unutmayalım. Tamamen ücretsiz olan Giyim Mağazası'nda kullanılmamış kıyafetlerin yanı sıra A'dan Z'ye kullanılabilecek eşyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılmamış ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızı Özyurt Mahallesi Kızılay Binası altında bulunan Gönülden Gönül'e Giyim Mağazamıza bekliyoruz” açıklamasında bulundu.