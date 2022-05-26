Gediz'de hac eğitim seminerleri başladı

Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülüğü 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 38 hacı adayına yönelik seminer düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik 3 gün sürecek eğitim seminerleri başladı.

Seminerin 3 gün süreceğini belirten Müftü Nurullah Koçhan, “Verilen seminerde, hacı adaylarının hac ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için hac belgeseli desteğinde çok yönlü bilgiler veriyoruz. Temsili olarak hazırlanan Kabe maketi etrafında hacda ibadet şekillerini uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.

Müftü Nurullah Koçhan, seminerde, “İbadet bilinci ve hac ibadeti, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, kadınlara özgü konular, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamları, Hz. Peygamber Mescid-i Nebevi ve Medine konularında bilgilendirme yapılmış ayrıca Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Mers-CoV hastalığı ve hastalıktan koruyucu önlemler, temel sağlık bilgileri, yeterli ve dengeli beslenme, kişisel hijyen, tansiyon ve güneş çarpmalarından korunma, grip benzeri hastalıklar konularında bilgi verilmektedir” dedi.