İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de hafızlara belgeleri verildi

Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz’e hafızlık belgesi verildi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan Bedirhan Gündüz'e hafızlık belgesi verildi.


15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafız olup, yapılan hafızlık belge imtihanında başarılı olan 4. hafız Bedirhan Gündüz'ün hafızlık belgesi Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı tarafından verildi.


Şube Müdürü Avcı, hafızları yetiştiren Kur'an Kursu hocalarını, hafızı ve ailesini tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.