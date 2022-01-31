Gediz'de hafızlığı tamamlayan öğrenciye belgesi verildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, müftülüğe bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan Mehmet Budak için program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan 15 Temmuz Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencisi Mehmet Budak'a hafızlık belgesini İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan verdi.

İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, programda yaptığı konuşmada “Gediz ilçemizde yaklaşık 20 yıldır kesintiye uğrayan hafızlık müessesesini, 2019 yılında açtığımız bu Kur'an Kursumuz ile tekrar başlatmış olduk. Hamdolsun bugün bir öğrencimiz daha hafızlığını bitirdi. Şu ana kadar hafız olan öğrenci sayımız 7 oldu. İnşallah bu sayı ileriki aylarda daha da artacaktır. Kur'an Kurslarımızın yapımında ve yaşatılmasında maddi ve manevi destek olan tüm hayırsever halkımıza ve din görevlilerimize, hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza ve hafızlarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Rabbim hafız olan yavrularımızı Kur'an'a hizmetkâr eylesin” dedi.