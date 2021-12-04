Gediz'de hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülüğe bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu ve 15 Temmuz Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan 5 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan 15 Temmuz Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencisi Yunus Emre Karabaş ile Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Rumeysa Gülsever, Afra Özmen, Cemile Nur Solak, Halime Eskicioğlu'nun belgeleri İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından verildi.

Öğrencilere hafızlık belgeleri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli hediyeler takdim eden İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, “Merkez Kız Kur'an Kursumuzda ve Hafızlık Erkek Kuran Kursunda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hamele-i Kur'an olan kardeşlerimizin, bundan sonraki hayatlarında Kur'an'ın ve İslam'ın hadimi olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Onları yetiştiren anne-babalarına, Kur'an Kursu Öğreticisi hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Müftü Koçhan ayrıca; “2018 yılından bu yana Merkez Kız Kuran Kursumuzdan 17 kız öğrencimiz ile 2019 yılında açtığımız 15 Temmuz Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kursumuzdan 5 öğrencimiz hafızlık eğitimlerini tamamladılar” ifadelerini kullandı.