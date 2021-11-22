Gediz'de Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatının yapımı devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayırsever bir vatandaşın katkısı ile yaptırılan Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı hızla ilerliyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, yapımı devam eden 80 yatak kapasiteli Merkez Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemiz Uluoymak Mahallesinde hayırsever bir vatandaşımızın katkıları ile yapımı devam eden İlçe Müftülüğümüze bağlı 80 yatak kapasiteli Merkez Kız Kur'an Kursu İnşaatı tüm hızı ile devam ediyor. İlçe Müftümüz Nurullah Koçhan ile birlikte inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. 80 yatak kapasiteli Merkez Kız Kur'an Kursunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese ve hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.