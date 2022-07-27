Gediz'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden seminer

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kadına yönelik şiddet çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kadına El Kal-ka-maz” sloganı ile farkındalık eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü erkek kursiyerlerine seminer verdi.

Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, Merkezimizde eğitim gören tüm erkek kursiyerlere ulaşarak kadına şiddet olaylarının önüne geçmek istiyoruz dedi.

Müdür Mehmet Özyurt, “Kadına yönelik şiddet, kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor.

Şiddet yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin hepimiz, insan onuruna yakışır şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Bu toplumu kurabilecek güç, şiddetsiz bir hayatı benimsemekten geçiyor” dedi.

Kadına şiddet olaylarının eğitimle çözüleceğini ifade eden Müdür Özyurt; “Biz Halk Eğitim Merkezi olarak farkındalık eğitimini kursiyerlerimize anlattık. Bu eğitimin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kadınlarımızın fedakârlıkları, emek ve dualarıyla kurulan vatanımızda kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek hepimizin sorumluluğunda. Toplumda adalet, hoşgörü, saygı ve merhamet gibi yaşatan, yeşerten ve birleştiren değerlerin yerleşmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.