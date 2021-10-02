Gediz'de “Hareket var, spor var” etkinliği

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gediz'imde hareket var, spor var" etkinliği düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile organize edilen "Gediz'imde hareket var, spor var" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Basketbolda Şut, Badminton, Masa tenisi, Penaltı gibi çeşitli etkinlikler Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi Sahalarında yapıldı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Av.Mesut Yörük, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt ve Müdür Yardımcısı Abdullah Kaya, Dayınlar Spor Kulubu Başkanı Ünal Bilgili, Antrenör ve sporcular katıldı.

Antrenörler Zafer Yılmaz, Zeynep Sönmez, Hamide Sahin, Mustafa Bilgili, Halil Seval, Rasim Köse, Kamil Bütün, Batuhan ve Hakem İbrahim Korkut un görev aldığı spor etkinlikleri heyecanlı anlara sahne oldu.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan "Yapılan etkinliklerde yaş kategorilerine dikkat edilmiş olması ve gençlerin katılması bizi memnun etti. Sizleri her zaman spor yaparken ve en önemlisi güler yüzle eğlendiğinizi görmek bizi mutlu etti. Tüm sporcuları tebrik ederim dedi.

Daima sporun ve sporcunun yanında olduklarını dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Sporun kazanan yada kaybedenine bakmadan eğlenmeniz önemlidir. Dostluğun ve zekânın kazananı vardır diyerek etkinliklere katılan tüm sporcuları kutladı.