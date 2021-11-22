Gediz'de her mevsim çiçek açıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediyenin ilçe genelinde yaptığı çiçek dikimi ile ilçeyi her mevsim güzelleştirmeye devam ediyor.

Kış aylarının gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını devam ettiren Gediz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, cadde, şehir içi kavşak ve refüjlere 10 bin adet menekşe dikimi gerçekleştirdi.

Her mevsime özel çiçeklendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizdeki yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturarak, Gediz'in dört bir tarafını çiçeklerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Adnan Menderes Yaşam Parkı, şehir içi cadde, kavşak ve refüjlere toplamda 10 bin adet menekşe dikimi ile kış aylarında da ilçemizde çiçekler açıyor” dedi.