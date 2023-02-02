Gediz'de iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza dün gece Uluoymak Mahallesi Soner Aksoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö.'un kullandığı 43 EY 060 plakalı otomobil le İ.E. yönetimindeki 43 LU 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 43 LU 201 plakalı aracın sürücüsü İ.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi ile kaza mahalline sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale kaza mahallinde yapılmasının ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.