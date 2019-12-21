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Gediz'de işyeri yangını

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Uluoymak Mahallesi Uluoymak Caddesi üzerinde bulunan Ferhat A. isimli vatandaşa ait gözlük dükkanında gece yarısı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi


Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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