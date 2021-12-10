Gediz'de itfaiye ve trafik personeline ilk yardım eğitimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, itfaiye ve trafik polislerine "Temel ilk yardım eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ilk yardım eğitmenleri Dr. Murat Buttan, Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Dazkır, Sağlık Memuru Harun İşçi tarafından verilen temel ilk yardım eğitimine Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Yenikent Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Personeli katıldı.

Eğitimi tamamlayan personellere, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ilk yardım eğitmenleri tarafından yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde ilk yardımcı belgesi almaya hak kazandılar.