Gediz'de izinsiz kazı operasyonunda 2'nci dalga; 2 tutuklama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiası ile yakalanan 8 şüpheli şahıstan 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Uğurluca köyü Örencik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alınmış ve 1 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önceki şahısların İzmir ve Bursa'da bulunan şahıslarla irtibat halinde oldukları ve ortaklaşa kazı yaptıklarını belirleyerek ikinci operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda; Ö.Z., G.Y., H.K., B.D., B.T., C.V., E.V. ve R.C. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, alınan ifadelerin ardından Gediz Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadeleri ve Gediz Sulh Ceza hakimliğince yapılan sorgu sonucunda 8 şüpheli şahıstan Ö.Z. ve G.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.K., B.D., B.T., C.V. ve E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.C. ise Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili jandarma tarafından soruşturma devam ediyor.