Gediz'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.M ve M.K. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada, esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.