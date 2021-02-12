Gediz'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis tarafından iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada çok miktarda bandrolsüz sigara, bandrol ve bandrolü sökülmüş açık tütün ele geçirildi.

Gediz ilçesi polis sorumluluk bölgesinde kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik yapılan çalışma neticesinde 6 iş yerinde yapılan eş zamanlı aramalarda bir iş yerinde ve araç içerisinde 534 paket, makarona sarılmış içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz sigara ve 44 adet bandrol, bir iş yerinde ise 1 kilogramlık paketler halinde 4 paket bandrolü sökülmüş açık tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. ve Ç.S. isimli iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.