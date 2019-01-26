Gediz'de karne şenliği

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, öğrenciler için "Karne şenliği" etkinliği düzenledi.

Öğrencileri eğlendirip sevindirmekten mutlu olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Hedefimiz, geleceğimiz olan gençlerimizdir. Gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız artık tatili ve eğlenmeyi hak ettiler. Yarıyıl şenliği ile çocuklarımız gönüllerince eğlendiler" diye konuştu.

Çocuklar düzenlenen şenlik kapsamında, şişme alan oyunları, animasyon gösterileri, yüz boyama, müzik eşliğinde dans ederek, sandalye kapmaca oyunlarını oynayarak gönüllerince eğlendiler. Etkinliğe katılan çocuklar mısır ve pamuk şekeri ikramlarını alarak mutlu bir şekilde salondan ayrıldılar.