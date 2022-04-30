Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan köyde iftara katıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Fırdan köyünde hayırsever vatandaşlar ve köy muhtarlığı tarafından iftar düzenlendi.

Fırdan köyündeki iftara Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Daire amirleri ve köy halkı katıldı. İftarda Kaymakam Hakan Alkan ve köy sakinleri sohbet etti

Kaymakam Hakan Alkan, "İftar programında sizlerle bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Ayı'nın son günlerinde bu maneviyatı aynı iftar sofrasında paylaştık. Gelecek yıl Ramazan Ayında'da aynı duygular içinde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.