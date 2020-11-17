Gediz'de Kendin Yap Atölyesi hizmete girdi

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Zafer Kalkınma Ajansının "Yeni Nesil Eğitim Mali destek Programı" (YENEP) kapsamında desteklenen "Gediz Kendin Yap Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Atölyenin açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Açılıştan sonra atölye bünyesinde oluşturulan "Temel Düzey Kodlama, İleri Düzey Kodlama, El Becerileri ve Turizm İstasyonunu gezen katılımcılar, yapılan çalışmaları doğrudan gözlemleme fırsatı buldular.

Yetkililer, eğitici eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından 48 öğrenciye doğrudan ve yaklaşık 6 bin öğrenciye dolaylı yönden eğitim verilmesiyle birlikte, yürütülecek olan “Kendin Yap Atölyesi” projesi sonunda, öğrenciler tarafından atölye temasına yönelik yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler oluşturulması, Gediz ilçesinin turizm tanıtımını içeren bir mobil uygulama geliştirilmesi, kayak merkezinde kaybolmayı önleme amacıyla yer tespiti yapabilen ekipman tasarlanması, kayak merkezinin sürdürebilir enerji kaynağı güneş enerjisiyle aydınlatılabilmesine yönelik prototip hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmasının planlandığını belirttiler.